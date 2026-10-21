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ONU alerta de Fenómeno de El Niño «sin precedentes»

La OMM prevé temperaturas del Pacífico hasta 3,8 °C sobre el promedio. En Ecuador, las proyecciones apuntan a precipitaciones superiores a lo normal hasta marzo de 2027.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fenómeno de El Niño

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este 21 de octubre de 2026 que El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes y pidió prepararse frente a inundaciones, sequías y calor extremo. Ecuador enfrenta este escenario con miles de personas impactadas por las lluvias.


Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), explicó que las temperaturas de la superficie marina del Pacífico podrían ubicarse hasta 3,8 °C por encima del promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027.


La funcionaria afirmó que el fenómeno podría superar las escalas de seguimiento utilizadas durante las últimas cuatro décadas. Junto con Tom Fletcher, coordinador humanitario de Naciones Unidas, pidió medidas anticipadas para reducir las consecuencias sobre la población.


Fletcher advirtió que los efectos podrían agravar la inseguridad alimentaria de 50 millones de personas en el mundo. Su oficina destinará USD 50 millones del fondo de emergencias para asistir a 11 países de mayor riesgo, entre ellos Chad, El Salvador, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.


Saulo sostuvo que todavía existe tiempo para prepararse y evitar que las condiciones meteorológicas extremas se conviertan en emergencias humanitarias.


En Ecuador, la Secretaría de Gestión de Riesgos informó que 136 eventos por lluvias permanecían abiertos en el país hasta las 22:00 del 20 de octubre. Guayas y Los Ríos concentran la mayor cantidad; entre los eventos de mayor impacto constan inundaciones en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí.



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