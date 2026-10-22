OMM atribuye las lluvias intensas en Ecuador al fenómeno de El Niño

El director regional para las Américas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Julián Báez, afirmó que las lluvias intensas registradas en Ecuador pueden atribuirse al fenómeno de El Niño. Explicó que el calentamiento del océano Pacífico altera la circulación atmosférica e intensifica las precipitaciones en determinadas regiones.





Durante la entrevista, Báez detalló que, hasta la semana anterior, las temperaturas del mar en la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Ecuador, presentaban anomalías positivas de 4,4 °C. Es decir, estaban por encima de sus valores habituales.





El funcionario sostuvo que Ecuador y Perú podrían ser los países más afectados de América por la combinación de impactos: inundaciones en la Costa y sequías en la región amazónica. Añadió que las proyecciones apuntan a una intensificación del fenómeno hasta diciembre y a la prolongación de sus efectos hasta marzo o abril de 2027.





Báez explicó que un cambio radical en el corto plazo es difícil porque el océano modifica su temperatura lentamente. Sin embargo, aclaró que existen factores que podrían alterar las condiciones durante los próximos meses.





También advirtió que el fenómeno se desarrolla en un planeta con temperaturas promedio más altas. Aunque todavía no se conoce con precisión cuánto influirá esa energía adicional en sus impactos, sostuvo que se espera una intensificación tanto de las lluvias como de las sequías extremas.





Para conocer las condiciones específicas en Ecuador, Báez recomendó acudir a los informes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Insistió en priorizar medidas anticipadas en las zonas más vulnerables para reducir las pérdidas de vidas y los daños económicos.