SNAI confirma ocho muertos tras amotinamientos en las cárceles de Cotopaxi y El Inca

Cuatro personas privadas de libertad murieron en la cárcel de Cotopaxi y otras cuatro en el centro penitenciario El Inca, en Quito, tras los amotinamientos registrados este jueves 22 de octubre de 2026, confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).





El balance oficial también incluye diez personas heridas que reciben atención médica. El comunicado no precisa cuántas corresponden a cada establecimiento.





La entidad aseguró que los presuntos vinculados con estos hechos ya fueron identificados y serán trasladados a la cárcel de El Encuentro. No detalló el número de personas ni cuándo se ejecutará la medida.





El SNAI indicó que el Bloque de Seguridad mantiene operativos en ambos centros penitenciarios.