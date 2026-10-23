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SNAI confirma ocho muertos tras amotinamientos en las cárceles de Cotopaxi y El Inca

La entidad informó que diez personas están heridas y anunció el traslado a El Encuentro de los presuntos implicados.

Redacción de Ecuadorinmediato
Cárcel

Cuatro personas privadas de libertad murieron en la cárcel de Cotopaxi y otras cuatro en el centro penitenciario El Inca, en Quito, tras los amotinamientos registrados este jueves 22 de octubre de 2026, confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).


El balance oficial también incluye diez personas heridas que reciben atención médica. El comunicado no precisa cuántas corresponden a cada establecimiento.


La entidad aseguró que los presuntos vinculados con estos hechos ya fueron identificados y serán trasladados a la cárcel de El Encuentro. No detalló el número de personas ni cuándo se ejecutará la medida.


El SNAI indicó que el Bloque de Seguridad mantiene operativos en ambos centros penitenciarios.

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