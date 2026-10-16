Ocho de cada diez empresas de alimentos y bebidas registran pérdidas o paralización de su producción, afirma ANFAB

Ocho de cada diez empresas afiliadas consultadas por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) registran pérdidas o paralización de su producción por las desconexiones eléctricas. Carla Muirragui, presidenta ejecutiva del gremio, explicó que son resultados preliminares de un levantamiento de información que continúa en actualización.





En una entrevista, afirmó que tres de cada cuatro empresas consultadas han perdido productos o sufrido interrupciones en la cadena de frío. Las restricciones también han obligado a reorganizar turnos de producción.





Aunque cerca de ocho de cada diez compañías cuentan con generadores, Muirragui explicó que estos equipos están diseñados para emergencias. Entre el 58 % y el 60 % puede operar durante ocho horas o menos, mientras que apenas una de cada cuatro empresas podría sostener su operación durante 24 horas.





“Los generadores son un salvavidas, no es un bote con el que podemos estar navegando tres días”, dijo sobre las limitaciones para afrontar desconexiones de hasta 72 horas semanales.





ANFAB propone distribuir las restricciones en cortes de menor duración y establecer esquemas flexibles de reducción del consumo. Muirragui pidió mesas técnicas permanentes entre empresas y distribuidoras, así como avisos con al menos 48 a 72 horas de anticipación para organizar turnos, materias primas y procesos de refrigeración, pasteurización y esterilización.





La dirigente también solicitó garantizar el diésel para los generadores. Explicó que el sector empieza a formar inventarios para diciembre, una de sus temporadas de mayor demanda.





El gremio no registraba una reducción en las compras de materias primas a agricultores y ganaderos ni un incremento de precios al consumidor por las desconexiones. Muirragui afirmó que los costos de producción sí han aumentado y que cada empresa evaluará cuánto puede absorber.



