Noboa decreta nuevo toque de queda del 1 al 10 de noviembre en cinco provincias

El presidente Daniel Noboa firmó este jueves 15 de octubre el Decreto Ejecutivo 519, que establece un nuevo toque de queda del 1 al 10 de noviembre de 2026. La circulación estará restringida entre las 00h00 y las 05h00 de cada día en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí.





La disposición reforma el Decreto 498, del 15 de septiembre, que declaró el estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres cantones. El nuevo documento incorpora otro período de toque de queda dentro de ese régimen, sin modificar su duración.





Los controles deberán considerar las situaciones de necesidad o emergencia que justifiquen los desplazamientos. Las autoridades también deberán garantizar los servicios públicos, el funcionamiento de sectores estratégicos, la administración de justicia y la labor periodística.





El Ejecutivo sostiene que la restricción busca facilitar operaciones de seguridad y reducir la exposición de la población durante intervenciones de alto riesgo. La ejecución estará a cargo de los ministerios de Defensa e Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.



