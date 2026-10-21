Municipio de Quito afirma que entregó información a Fiscalía y pide respeto al debido proceso tras allanamientos

El Municipio de Quito aseguró que acompañó las diligencias ejecutadas por la Fiscalía y la Policía Nacional este 21 de octubre de 2026 y entregó toda la información solicitada. La institución pidió que la investigación se desarrolle con pruebas y respeto al debido proceso.





«Un allanamiento no es una sentencia. Nadie debe ser condenado de antemano», expresó la Alcaldía en un comunicado. También afirmó que exigirá que cualquier funcionario que haya actuado al margen de la ley responda ante la justicia, sin excepciones.





La administración municipal sostuvo que sus contratos se adjudicaron mediante el Sistema Oficial de Contratación Pública, con procesos abiertos y verificables. Además, aseguró que respetará la reserva de la investigación y confirmó que los servicios municipales y la atención ciudadana continúan con normalidad.





Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por más de USD 4 millones. Inicialmente, anunció tres allanamientos en oficinas del Municipio, un consorcio en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.





Posteriormente, la entidad informó de diligencias en la Gerencia General de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), la Secretaría General y Gestión Documental, correspondiente al archivo municipal.





Alianza Ciudadana expresó su respaldo a Pabel Muñoz y rechazó que el operativo se utilice para impedir su participación en las elecciones. La coalición afirmó que toda denuncia seria debe investigarse a fondo, pero cuestionó que la justicia sea utilizada para resolver una contienda electoral. «Quito no se gana en los escritorios. Se gana en los barrios, con trabajo y con votos», sostuvo.





La bancada de la Revolución Ciudadana denunció una intensificación de la persecución política ante la cercanía de los comicios. El bloque rechazó el uso de las instituciones para favorecer intereses electorales y expresó: «Si quieren la Alcaldía de Quito, ganen en las urnas».





Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, acusó a Fiscalía de actuar como «militantes de ADN» y calificó las diligencias como un ataque contra quienes respaldan la reelección de Muñoz.





Geovanni Atarihuana también cuestionó el operativo y acusó al presidente Daniel Noboa de utilizar a Fiscalía contra el alcalde en el contexto electoral. Además, defendió el derecho de los quiteños a elegir a sus autoridades.





Paola Pabón expresó su respaldo a Muñoz y afirmó que «la vida de la gente no mejora encarcelando opositores». También sostuvo que la democracia está amenazada y pidió al alcalde mantenerse enfocado en trabajar por Quito.





El expresidente Rafael Correa cuestionó los allanamientos y escribió: «¿Hasta cuándo la nación aguantará tanto abuso?».