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Ministra de Educación advierte sobre consumo de clonazepam entre estudiantes

Gilda Alcívar informó que se encontraron pastillas en mochilas durante los controles del Plan Escudo.

Redacción de Ecuadorinmediato
aulas

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, alertó el viernes 23 de octubre sobre el consumo de clonazepam entre estudiantes, tras los hallazgos en instituciones educativas de Ecuador.


«Algunos jóvenes están consumiendo clonazepam», expresó en una entrevista con Radio Sucre. La funcionaria no precisó cuántos estudiantes estarían involucrados ni todas las provincias donde se encontraron las pastillas.


Alcívar explicó que los controles se coordinan con la Dinapen, docentes, inspectores y psicólogos. Incluyen revisiones de mochilas, aulas, baños y espacios comunes, con procedimientos específicos para menores de edad.


También mencionó el hallazgo de armas blancas y fotografías relacionadas con grupos delictivos en celulares de algunos alumnos.


El pasado 6 de octubre, en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, en Guayaquil, la Policía encontró armas blancas, marihuana, clonazepam y mensajes amenazantes en un teléfono.


El Plan Escudo comenzó el 1 de septiembre de 2026 para prevenir violencia, ingreso de armas y sustancias prohibidas, y posibles intentos de reclutamiento criminal en los planteles. 


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