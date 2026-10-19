Ministerio de Educación suspende clases presenciales en planteles afectados por lluvias de las zonas 5 y 8

El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales este lunes 19 de octubre de 2026 en los establecimientos de las zonas educativas 5 y 8 que se encuentran en sectores inundados o cuyos accesos presentan dificultades por las fuertes lluvias.









La ministra Gilda Alcívar anunció la medida y dispuso activar el protocolo de contingencia educativa en los planteles afectados. La suspensión depende de las condiciones de cada establecimiento y su entorno.









La Zona 5 comprende Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos y los cantones de Guayas, excepto Guayaquil, Durán y Samborondón. Estos tres últimos integran la Zona 8. La disposición no implica una suspensión general en las cinco provincias.









Las precipitaciones registradas desde la noche del domingo y durante la madrugada del lunes provocaron inundaciones y dificultades de movilidad. En Guayaquil, la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, informó durante la mañana que 43 puntos de la ciudad presentaban acumulación de agua.









Sectores como Sauces 6, Urdesa y Samanes registraron calles anegadas. En algunos puntos del norte, buses suspendieron su circulación por la cantidad de agua en las vías.



