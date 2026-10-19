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Ministerio de Educación suspende clases presenciales en planteles afectados por lluvias de las zonas 5 y 8

La disposición rige este lunes 19 de octubre para instituciones ubicadas en sectores inundados o con dificultades de acceso

Redacción de Ecuadorinmediato
Suspensión clases

El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales este lunes 19 de octubre de 2026 en los establecimientos de las zonas educativas 5 y 8 que se encuentran en sectores inundados o cuyos accesos presentan dificultades por las fuertes lluvias.



La ministra Gilda Alcívar anunció la medida y dispuso activar el protocolo de contingencia educativa en los planteles afectados. La suspensión depende de las condiciones de cada establecimiento y su entorno.



La Zona 5 comprende Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos y los cantones de Guayas, excepto Guayaquil, Durán y Samborondón. Estos tres últimos integran la Zona 8. La disposición no implica una suspensión general en las cinco provincias.



Las precipitaciones registradas desde la noche del domingo y durante la madrugada del lunes provocaron inundaciones y dificultades de movilidad. En Guayaquil, la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, informó durante la mañana que 43 puntos de la ciudad presentaban acumulación de agua.



Sectores como Sauces 6, Urdesa y Samanes registraron calles anegadas. En algunos puntos del norte, buses suspendieron su circulación por la cantidad de agua en las vías.


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