Mazar registra una cota de 2.121,61 metros este 20 de octubre

El embalse de Mazar registró una cota de 2.121,61 metros sobre el nivel del mar a las 08:00 de este martes 20 de octubre de 2026.





El nivel se encuentra a 6,61 metros de la referencia crítica de operación de 2.115 metros y a 31,39 metros de su máximo de 2.153 metros.





El gráfico de esta mañana muestra un incremento antes de las 07:00 y un descenso posterior hasta el registro de las 08:00. Este dato corresponde al nivel del agua almacenada y, por sí solo, no confirma una suspensión de la generación ni el inicio de apagones generales.



