Mariana Yumbay afirma que Pachakutik no apoyará el acuerdo comercial con Estados Unidos

La asambleísta Mariana Yumbay afirmó que la bancada de Pachakutik no apoyará la aprobación del acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. Sostuvo que sus disposiciones afectarían a agricultores y ganaderos nacionales.





Su pronunciamiento ocurre después de que la Corte Constitucional dictaminó que el acuerdo requiere aprobación de la Asamblea Nacional antes de su ratificación.





Yumbay cuestionó las condiciones en las que competirían los productores de ambos países. Afirmó que los agricultores y ganaderos estadounidenses reciben subsidios y apoyo estatal, mientras que los ecuatorianos carecen de ese respaldo.





“No estamos en condiciones de competir”, dijo. La legisladora calificó esa situación como una competencia injusta y expresó preocupación por el ingreso de productos agrícolas y lácteos al mercado nacional.





La asambleísta también sostuvo que Estados Unidos tiene interés en los recursos minerales del país. Vinculó esa preocupación con la protección de las fuentes de agua ubicadas en zonas donde existen yacimientos.





Yumbay afirmó que su posición no implica rechazar todos los tratados de libre comercio. Explicó que Pachakutik respalda acuerdos que respeten la realidad del Ecuador y que estén precedidos por el fortalecimiento de la producción nacional.



