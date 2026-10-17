Mantenimientos eléctricos del sábado 17 de octubre: horarios y sectores incluidos

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que este sábado 17 de octubre se realizarán mantenimientos de contingencia por sectores en los sistemas de transmisión y distribución eléctrica. La planificación contempla 47 intervenciones en distribuidoras y siete en transmisión, de 03h00 a 06h00.





Las labores incluyen revisión de subestaciones, mantenimiento de líneas, poda de vegetación cercana a las redes, reemplazo de equipos y puesta en funcionamiento de una subestación móvil. El presidente Daniel Noboa anticipó estos trabajos el 14 de octubre como parte de la preparación frente a los efectos del fenómeno de El Niño.





Los cronogramas publicados incluyen los siguientes sectores:

Pichincha: vía Amaguaña, San Juan y San Luis, en la zona de Sangolquí; y sectores de Tumbaco y El Chiche, en la avenida Oswaldo Guayasamín.

vía Amaguaña, San Juan y San Luis, en la zona de Sangolquí; y sectores de Tumbaco y El Chiche, en la avenida Oswaldo Guayasamín. Guayaquil y Playas: edificios River Front 1 y 2, The Point, Santa Ana Loft y Bellini; toda la parroquia Posorja y todo el cantón Playas.

edificios River Front 1 y 2, The Point, Santa Ana Loft y Bellini; toda la parroquia Posorja y todo el cantón Playas. Samborondón: urbanizaciones y establecimientos entre los kilómetros 1 y 3 de la vía Samborondón, en La Puntilla, incluidos Entre Ríos, Bosques de Castilla, Plaza Real y Riocentro Entre Ríos. También constan todas las urbanizaciones y cargas comerciales de Ciudad Celeste.

urbanizaciones y establecimientos entre los kilómetros 1 y 3 de la vía Samborondón, en La Puntilla, incluidos Entre Ríos, Bosques de Castilla, Plaza Real y Riocentro Entre Ríos. También constan todas las urbanizaciones y cargas comerciales de Ciudad Celeste. Durán y El Empalme: sector 28 de Agosto y vía Durán-Yaguachi; además, El Empalme y sus sectores aledaños.

sector 28 de Agosto y vía Durán-Yaguachi; además, El Empalme y sus sectores aledaños. El Triunfo, Bucay y Cumandá: zonas urbanas y rurales de estos cantones, incluidas en el cronograma de la Unidad de Negocio Milagro por un cambio de pararrayo en subestación.

zonas urbanas y rurales de estos cantones, incluidas en el cronograma de la Unidad de Negocio Milagro por un cambio de pararrayo en subestación. Los Ríos: Babahoyo, Quinsaloma, Montalvo, Baba, Puebloviejo, Urdaneta, Ventanas, Vinces y Palenque, con sus sectores rurales, parroquias y recintos. Otro documento incluye Quevedo, Valencia, Buena Fe y Mocache. También figura Alfredo Baquerizo Moreno, en Guayas.

Babahoyo, Quinsaloma, Montalvo, Baba, Puebloviejo, Urdaneta, Ventanas, Vinces y Palenque, con sus sectores rurales, parroquias y recintos. Otro documento incluye Quevedo, Valencia, Buena Fe y Mocache. También figura Alfredo Baquerizo Moreno, en Guayas. El Oro, Azuay y Guayas: todo Machala y El Guabo; la línea de subtransmisión Peaña-La Iberia, en Pasaje; todo Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; y todo Balao, en Guayas.

todo Machala y El Guabo; la línea de subtransmisión Peaña-La Iberia, en Pasaje; todo Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; y todo Balao, en Guayas. Manabí: Pichincha y sus sectores aledaños. El cronograma de transmisión contempla además trabajos en la subestación San Gregorio, en Portoviejo.

Pichincha y sus sectores aledaños. El cronograma de transmisión contempla además trabajos en la subestación San Gregorio, en Portoviejo. Sucumbíos: sectores de Lago Agrio, Cascales, Gonzalo Pizarro, Shushufindi y Cuyabeno. Los listados incluyen zonas de Nueva Loja, Lumbaquí, Reventador, Tarapoa, Pacayacu, Limoncocha y el centro de Shushufindi.

sectores de Lago Agrio, Cascales, Gonzalo Pizarro, Shushufindi y Cuyabeno. Los listados incluyen zonas de Nueva Loja, Lumbaquí, Reventador, Tarapoa, Pacayacu, Limoncocha y el centro de Shushufindi. Morona Santiago: sectores de Santiago, Sucúa y Logroño, entre ellos La Delicia, Nuevo Triunfo, Plan Grande, Ayancas, Santa Marianita, Huambi, Shimpis, Yukuteis, Seipa y Cayamas.

sectores de Santiago, Sucúa y Logroño, entre ellos La Delicia, Nuevo Triunfo, Plan Grande, Ayancas, Santa Marianita, Huambi, Shimpis, Yukuteis, Seipa y Cayamas. Zamora Chinchipe: sectores urbanos de Zamora, Sabanilla, El Limón, Cumbaratza y Timbara; el norte urbano de Yantzaza, Los Encuentros y Chicaña; Bellavista, en Paquisha; y los cantones Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza.

sectores urbanos de Zamora, Sabanilla, El Limón, Cumbaratza y Timbara; el norte urbano de Yantzaza, Los Encuentros y Chicaña; Bellavista, en Paquisha; y los cantones Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza. Loja: Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo.





En Tungurahua, el cronograma de transmisión establece trabajos en la subestación Ambato, con la salida de servicio de la bahía Latacunga. El documento no identifica barrios ni detalla una suspensión para toda la ciudad.

El Ministerio habilitó la consulta de los puntos de intervención en ambienteyenergia.gob.ec.







