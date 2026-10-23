Luisa González recibe prisión preventiva por presunto lavado de activos en el caso Laberinto

El juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva para la excandidata presidencial Luisa González este viernes 23 de octubre de 2026, durante la audiencia de formulación de cargos del caso Laberinto, por presunto lavado de activos.









La decisión también incluye a Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre. Para Estefanía Molina, el juez dispuso presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.









González fue detenida la madrugada del jueves 22 de octubre en Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí, durante los operativos ejecutados por la Fiscalía y la Policía en esa provincia y en Pichincha.









La investigación busca esclarecer el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. La Fiscalía sostiene que, además de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral, se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000 destinados a contratar y adquirir publicidad electoral.









La institución afirma que esos fondos se habrían canalizado sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes.



