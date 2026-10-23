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Luisa González pide votar nulo para la Prefectura de Manabí y rechazar a ADN

En un mensaje dirigido al país, afirmó que tiene 19 procesos en Fiscalía y acusó al Gobierno de persecución.

Redacción de Ecuadorinmediato
Luisa González

Luisa González llamó a los electores de Manabí a votar nulo en la papeleta para la Prefectura en las elecciones del 29 de noviembre. También pidió no respaldar a ADN, a Daniel Noboa ni a quienes calificó como sus “candidatos camuflados”.


En el pronunciamiento, González aseguró que tiene 19 procesos en la Fiscalía General del Estado y recordó un allanamiento realizado el 28 de enero de 2026. Afirmó que ha cumplido su decisión de permanecer en Ecuador.


La excandidata presidencial calificó al Gobierno como una “dictadura basada en odio, destrucción y persecución” y sostuvo que se acerca a su fin.


González también llamó a sus simpatizantes a no darse por vencidos y expresó su expectativa de un triunfo electoral de los sectores que se oponen al oficialismo.

Este pronunciamiento ocurre tras la detención de González la madrugada del 22 de octubre, en el marco del caso Laberinto. La Fiscalía investiga un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de publicidad electoral de la campaña presidencial de 2023.

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