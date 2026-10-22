Luisa González fue detenida en Manabí

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026 órdenes de detención en Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos por presunto lavado de activos. Entre las personas detenidas está la excandidata presidencial Luisa González.





La Policía de la Zona 4 confirmó su aprehensión. La información preliminar ubica el procedimiento en Canuto, cantón Chone, con la intervención de agentes de una unidad investigativa de Quito.





La Fiscalía precisó que seis personas son investigadas en el caso Laberinto y anunció que formulará cargos contra tres de ellas, incluida González, en las próximas horas.





La investigación busca esclarecer el origen de los recursos destinados a financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. Los elementos recabados por Fiscalía hacen presumir que, además de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral, se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000 destinados a contratar y adquirir publicidad electoral.





La institución sostiene que esos fondos se habrían canalizado sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes. Las diligencias continúan para determinar la participación de las personas naturales y jurídicas presuntamente involucradas.





El expresidente Rafael Correa denunció la detención de González a las 04:58 mediante su cuenta de X. «Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!», escribió, sin detallar las circunstancias del operativo.





La Revolución Ciudadana y la defensa de González calificaron su detención como arbitraria e inconstitucional y exigieron conocer su ubicación y garantizar el acceso de sus abogados. En un comunicado, sostuvieron que la causa corresponde a una supuesta discrepancia administrativa de USD 6.100 en las cuentas de campaña y denunciaron persecución política. Además, anunciaron medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigieron su libertad inmediata.