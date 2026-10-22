Luisa González califica de «absurda» la acusación en su contra y llama a la unidad tras su detención
La excandidata presidencial cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa. Fiscalía anunció que formulará cargos contra ella y otras dos personas por presunto lavado de activos.
Luisa González calificó de «absurda» la acusación en su contra y denunció persecución política tras ser detenida la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026 en Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí.
«Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda. Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben», expresó en un comunicado.
La excandidata presidencial calificó al Gobierno de Daniel Noboa como una «dictadura» y lo responsabilizó de la situación económica, la violencia y la corrupción en el país. También denunció ataques a las libertades y afirmó que personas a las que considera presos políticos sufren maltratos y torturas.
González llamó a sus compañeros de la Revolución Ciudadana y a las fuerzas progresistas a mantenerse unidos «para lograr la libertad y la democracia en el país». Además, agradeció las muestras de solidaridad recibidas.
Su detención ocurrió durante los operativos que la Fiscalía y la Policía ejecutaron en Pichincha y Manabí dentro del caso Laberinto. La institución informó que seis personas son investigadas y que formulará cargos contra tres de ellas, incluida González, por presunto lavado de activos.
La investigación aborda presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y en el origen lícito de los recursos.