Lluvia y granizo provocan inundaciones y afectan la movilidad en Quito

Una fuerte lluvia acompañada de granizo y tormenta eléctrica se registró la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 en Quito. El ECU 911 identificó acumulación de agua en La Comuna, La Gasca y La Mariscal mediante sus cámaras de videovigilancia.





En Las Casas, la corriente desplazó vehículos que estaban estacionados junto a las aceras. La acumulación de agua y granizo también dificultó la circulación en las calles Colón, 9 de Octubre y Amazonas.





La Agencia Metropolitana de Tránsito informó de congestión en el paso deprimido de la avenida América y Ulloa. En la avenida 10 de Agosto y Francisco de Orellana, el paso a desnivel fue cerrado por la acumulación de agua.





La estación La Pradera del Metro sufrió una inundación. En su actualización de las 16:00, el sistema informó que operaba entre Quitumbe y Universidad Central, y entre La Carolina y El Labrador, mientras esa estación permanecía inhabilitada.





Además, se registró un corte eléctrico desde las 15:30 en sectores del norte. Hasta las 17:00, los semáforos de las intersecciones de América y Colón, y América y La Gasca continuaban apagados. La Empresa Eléctrica Quito aún no había confirmado la causa de la interrupción ni el horario de restablecimiento.