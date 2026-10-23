Julio César Cueva: “En el Ecuador la Fiscalía le responde al Ejecutivo”

Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, acusó a la Fiscalía de responder al Ejecutivo y sostuvo que existen jueces sancionados o destituidos por resolver en contra de las pretensiones del Ministerio Público.





“Los jueces le tienen más miedo al Ejecutivo que a la Constitución y a la ley”, afirmó en CNN en Español. Como ejemplo, mencionó procesos contra Alvarez en los que, aseguró, hubo sanciones contra magistrados por decisiones contrarias a la voluntad de la Fiscalía.





El defensor también cuestionó la difusión pública de las investigaciones. “Daría la impresión que la Fiscalía tiene un caso para los medios y otro caso para los jueces”, expresó. Sostuvo que en procesos que conoce ha encontrado diferencias entre lo comunicado a la prensa y lo que consta en los expedientes.





Sobre el caso Laberinto, que involucra a Luisa González, Cueva aseguró que ni Alvarez ni una compañía que fue de su propiedad habían recibido una notificación oficial, pese a haber sido mencionados públicamente. Reconoció que no había accedido al expediente y que conocía esos señalamientos por los medios.





El abogado cuestionó que la investigación llevara diez días, de acuerdo con su versión, y puso en duda que en ese plazo se pudiera reunir evidencia de lavado de activos relacionada con la campaña de 2023. También sostuvo que los testimonios de colaboradores deben estar respaldados por otras pruebas y acusó a la Fiscalía de utilizarlos sin suficiente corroboración.





En el caso Laberinto, la Fiscalía investiga el origen de recursos destinados a publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. La institución sostiene que se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000, además de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral, sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes. González fue detenida el 22 de octubre dentro de esta investigación por presunto lavado de activos.