Judicatura exigirá examen de confianza para ingresar a la Función Judicial

El Consejo de la Judicatura aprobó por unanimidad, el 15 de octubre, el reglamento que regula el examen de confianza para ingresar a la Función Judicial mediante concursos de méritos y oposición. La prueba se aplicará después de la fase de méritos y quienes no la aprueben quedarán fuera del proceso.





La evaluación patrimonial contrastará la información económica presentada por los aspirantes para determinar su consistencia y transparencia. Los participantes deberán entregar documentos que respalden sus activos, pasivos y patrimonio.





El componente de comportamiento incluirá pruebas psicométricas sobre integridad, conducta ética, responsabilidad profesional y confiabilidad institucional. También analizará características como estabilidad emocional, control de impulsos y adaptación a las exigencias del cargo.





La evaluación de credibilidad examinará técnicamente respuestas fisiológicas o cognitivas. Las herramientas utilizadas deberán respetar la dignidad humana y el principio de no discriminación.





Antes del examen, cada postulante deberá firmar electrónicamente un formulario de aceptación y un acuerdo de confidencialidad y corresponsabilidad. No presentar la documentación obligatoria, faltar sin una justificación validada o iniciar las pruebas sin concluirlas son algunas de las causales de exclusión.





Los aspirantes podrán solicitar una sola reconsideración de sus resultados. La calificación obtenida en esa revisión reemplazará la evaluación inicial correspondiente y será definitiva. El Pleno de la Judicatura aprobará el informe final antes de abrir la siguiente fase del concurso.



