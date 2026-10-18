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Juan Esteban Guarderas queda en libertad tras ser retenido por presunto perjurio

Los jueces analizaron los cuestionamientos a su testimonio en el caso Ornato Municipal y ordenaron su liberación.

Redacción de Ecuadorinmediato
Juan Esteban Guarderas

Juan Esteban Guarderas recuperó su libertad cerca de la medianoche del 17 de octubre, después de permanecer bajo custodia policial durante el juicio del caso Ornato Municipal.

El exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) compareció como testigo de la Fiscalía y como uno de los denunciantes del alcalde de Pujilí, José Arroyo.


Las defensas de los procesados cuestionaron un punto de su declaración y plantearon un posible perjurio. Los magistrados dispusieron que permaneciera bajo custodia mientras examinaban ese señalamiento.


Tras la revisión, los jueces concluyeron que no se configuraron los elementos del delito y ordenaron su libertad inmediata.


El juicio por presunto peculado comenzó el 16 de octubre. El proceso investiga posibles irregularidades en contrataciones del Municipio de Pujilí. 

Fuente: Expreso


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