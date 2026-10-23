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José Julio Neira cuestiona contratos por cerca de USD 64 millones en la EPMMOP

El SERCOP identificó patrones de concentración en adjudicaciones a proveedores vinculados a una misma persona. Las autoridades pidieron explicaciones al alcalde Pabel Muñoz.

Redacción de Ecuadorinmediato
José Julio Neira

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, cuestionó la adjudicación de contratos por cerca de USD 64 millones en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito (EPMMOP).



Neira compareció junto a autoridades de Integridad Pública y del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). La entidad de compras públicas detectó patrones de concentración entre marzo y septiembre de 2026, además de contratos previos de 2024, entre proveedores vinculados a una misma persona.



Las autoridades solicitaron al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, explicar los controles aplicados en estos procesos, tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía por presunto peculado.



El miércoles 21 de octubre, la Fiscalía y la Policía allanaron oficinas del Municipio de Quito y otras dependencias, incluida la EPMMOP. Las diligencias buscaban recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por más de USD 4 millones. El Cabildo aseguró que entregó la información solicitada y pidió respeto al debido proceso. 


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