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José Antonio Camposano cuestiona los cuatro días de cortes eléctricos para las empresas

El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura afirmó que el gremio presentó alternativas, pero no ha encontrado apertura para revisarlas.

Redacción de Ecuadorinmediato
Camarón

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), cuestionó el anuncio de cuatro días de cortes eléctricos para el sector empresarial. “Esta medida asfixia a las empresas y dificulta la organización del trabajo”, escribió en su cuenta de X.


El dirigente sostuvo que las restricciones ponen en riesgo la producción, las exportaciones y el empleo de estas cadenas de valor.


Camposano aseguró que la CNA ha presentado alternativas para organizar mejor las operaciones, aunque hasta el momento no existe apertura para revisarlas.


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