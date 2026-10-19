John Reimberg afirma que se intentan promover huelgas de hambre en la cárcel del Encuentro

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó este domingo 18 de octubre que existen intentos de promover huelgas de hambre y desmanes en la cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena.









El funcionario publicó el mensaje en su cuenta de X y cuestionó lo que describió como un intento de convertir el centro penitenciario en un escenario político.

“Hay quienes pasaron de creerse alcaldes a querer ser presidente de los presos de El Encuentro”, escribió, sin mencionar nombres ni detallar los hechos que sustentan su afirmación.





Reimberg aseguró que las posibles medidas de presión no modificarán la posición del Gobierno. El ministro sostuvo que los internos no doblegarán al Estado y reiteró que el orden no será negociado. Su publicación no confirma que una huelga de hambre haya comenzado.









La cárcel alberga a figuras políticas como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro del Interior José Serrano. Reimberg no atribuyó expresamente a ninguno de ellos la organización de las acciones mencionadas.