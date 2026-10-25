Inocar prevé mar agitado en las costas de Ecuador este 25 y 26 de octubre

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) prevé condiciones de mar agitado en la costa continental y en Galápagos para hoy, domingo 25, y mañana, lunes 26 de octubre de 2026, debido al aguaje.









El boletín indica que continúa el arribo de oleaje proveniente predominantemente del suroeste del Pacífico. La fase de aguaje se extenderá del 25 al 28 de octubre.









Para hoy y mañana, las alturas de las olas frente al borde costero continental oscilarán entre 0,50 y 1,10 metros en Esmeraldas; entre 0,50 y 1,40 metros en Manabí; entre 0,60 y 1,50 metros en Santa Elena y Guayas; y entre 0,40 y 0,60 metros en El Oro.









En Galápagos, las olas alcanzarán entre 1,10 y 2,20 metros al oeste del archipiélago, y entre 1,20 y 2,10 metros al sur.









El Inocar clasifica el estado de mar agitado como una condición de amenaza alta, asociada con olas de mayor energía, posible ascenso del nivel del mar y corrientes de resaca en la zona de rompientes.





La institución recomienda extremar las precauciones mientras dure el aguaje y mantenerse informado mediante sus canales oficiales.



