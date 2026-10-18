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Inamhi prevé lluvias y tormentas en la Costa y sectores de la Sierra hasta el lunes 19 de octubre

El pronóstico incluye posibles crecidas de ríos, deslizamientos y acumulación de agua en zonas susceptibles

Redacción de Ecuadorinmediato
Fenómeno de El Niño

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que se prevén lluvias y tormentas entre las 15:00 de este domingo 18 y las 10:00 del lunes 19 de octubre de 2026, con mayor intensidad en provincias del Litoral y sectores de la región Interandina.



Las precipitaciones más intensas en la Costa se concentrarían en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro. En la Sierra, el pronóstico incluye a Pichincha y las zonas occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay y Loja.



El aviso a corto plazo n.º 56 contempla riesgo de crecidas de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro y Loja, así como en la cordillera occidental de Azuay y Pichincha. El mapa también identifica zonas con probabilidad de deslizamientos.



Las lluvias podrían provocar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles. Las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla.



Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte, además de caída de granizo en puntos específicos de la Sierra.


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