IESS registra entre 65 % y 70 % de abastecimiento de medicinas en grandes hospitales, afirma Gellibert

La presidenta del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Cynthia Gellibert, afirmó que el abastecimiento de medicamentos se ubica entre el 65 % y el 70 % en los hospitales grandes de Guayaquil, Quito y Cuenca. En dispositivos médicos, la disponibilidad alcanza aproximadamente el 60 %.





Gellibert describió irregularidades en el registro de las existencias. Explicó que, en algunos casos, los medicamentos llegan a las unidades de salud, pero el personal encargado no los incorpora al sistema.





“Llega la medicina, pero, sin embargo, la persona que tiene que registrar en el sistema que ya existe la medicina no la registra”, dijo. Añadió que detectó un caso en un hospital y que se realizaron los llamados de atención correspondientes.





La funcionaria también mencionó compras por USD 695 millones en medicamentos y USD 666 millones en dispositivos médicos.





Gellibert reconoció que existen problemas por corregir y anunció que continuará realizando visitas sorpresivas a los hospitales para recoger denuncias de los usuarios y revisar la disponibilidad de medicinas y la atención.