Hija de José Serrano denuncia presuntas torturas y 49 días sin contacto con su padre

Verónica Serrano, hija del exministro del Interior José Serrano, denunció que su padre lleva 49 días sin comunicarse con su familia y afirmó que estaría siendo sometido a torturas bajo custodia del Estado.





En un video, cuestionó que un equipo de grabación pudiera acceder al exfuncionario para imágenes difundidas por el ministro del Interior, John Reimberg, mientras sus familiares, abogados y un médico independiente no han podido verlo.





Serrano afirmó que su padre tiene diabetes, ha perdido más de seis kilos en un mes y presenta una posible infección de oído y otros problemas de salud sin atender. También expresó preocupación por la administración de sus medicamentos y pidió que un profesional independiente evalúe su condición.





La hija del exministro denunció restricciones de acceso a alimentación, agua potable, higiene y otros elementos básicos. Aseguró que la incomunicación también le impide mantener conversaciones confidenciales con sus abogados y preparar su defensa. “Hoy ni siquiera sabemos dónde está nuestro padre”, dijo.





Sobre las acciones judiciales, afirmó que la familia presentó un habeas corpus para garantizar el acceso a sus medicinas, pero que las causas constitucionales llevan más de 45 días sin avanzar. Además, sostuvo que la familia y la defensa han enviado más de 250 comunicaciones al SNAI para solicitar garantías para su vida y salud.





Serrano pidió a Mercedes Caicedo, del Consejo de la Judicatura, resolver la falta de jueces para atender las causas en Santa Elena. También exigió a las autoridades de Interior, Salud y de la cárcel del Encuentro garantizar la integridad del exministro.





La familia solicitó acceso a un médico independiente, comunicación con sus abogados y un juicio justo. “Si lo acusan de algo, que lo prueben ante un juez imparcial”, expresó.



