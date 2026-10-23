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Gustavo Petro responde a Noboa tras acusaciones sobre una red de lavado de activos

Petro afirmó que ha visto a Luisa González dos veces en su vida y rechazó los señalamientos del mandatario ecuatoriano en una entrevista con la revista Semana.

Redacción de Ecuadorinmediato
Gustavo Petro

Gustavo Petro respondió a Daniel Noboa después de que el presidente ecuatoriano lo vinculara con una supuesta estructura de narcotráfico y lavado de activos tras la detención de Luisa González.


«Me acusa Noboa de tener negocios con Luisa González y a ella la he visto dos veces en mi vida», escribió Petro en X. Además, expresó su respaldo a la excandidata presidencial: «Lo que sé de ella es que es una gran mujer ecuatoriana».


Noboa había afirmado en una entrevista con la revista Semana que estaban desarticulando una estructura de narcotráfico y lavado de activos que, según su acusación, incluía a Petro. El mandatario añadió que ese era el motivo de sus comentarios.



Petro también recordó que Noboa lo había acusado de una asociación con alias Fito y sostuvo que ese señalamiento resultó falso en las declaraciones de este en Estados Unidos.



En su respuesta, Petro acusó a Noboa de tener vínculos con Fito. «Así que no venga Noboa a limpiarse sus manos con mi honradez», expresó.


El intercambio ocurre luego que González fue detenida la madrugada de ayer, jueves 22 de octubre, en Manabí, dentro del caso Laberinto. Hoy, viernes 23, un juez dictó prisión preventiva contra ella, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos.


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El juez también dispuso la medida para Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre. Para Estefanía Molina ordenó presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y vigilancia electrónica.

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