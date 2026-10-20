Gobierno anuncia un plan de digitalización educativa por USD 50,65 millones hasta 2029

El Gobierno anunció el Plan Nacional de Transformación Digital de la Educación, con una inversión prevista de USD 50,65 millones entre 2026 y 2029. José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, afirmó que su implementación abarcará la totalidad de establecimientos del sistema público.





El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura precisó que el primer año contempla USD 8,5 millones. Aula Digital forma parte de este plan y se ejecutará en alianza con Google for Education y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).





Gilda Alcívar, ministra de Educación, detalló que la cobertura prevista incluye a 2,8 millones de estudiantes, 13.035 establecimientos fiscales, 54 institutos superiores, 165.000 profesionales de la educación y 10.000 servidores administrativos.





Aula Digital integrará herramientas como Classroom, Meet, Drive y Gemini. La plataforma tendrá perfiles diferenciados para estudiantes y docentes, con controles de contenido y protección de datos gestionados por el Ministerio.





Alcívar explicó que estas herramientas se utilizarán para elaborar planificaciones y materiales educativos, desarrollar trabajos colaborativos y adaptar recursos para personas con discapacidad. También estarán disponibles para la educación de jóvenes y adultos.





La ministra presentó, además, un proyecto de casi USD 39,6 millones financiado por la CAF para ampliar el acceso a equipos y conectividad, especialmente en zonas rurales.





Para 2026, anunció la entrega de 730 kits tecnológicos y 6.360 computadoras de escritorio para unidades educativas rurales. También prevé destinar USD 1,5 millones a ampliar la conectividad satelital en 1.670 instituciones mediante CNT y Starlink.





Alcívar indicó que en 2025 se entregaron 2.670 kits tecnológicos, con una inversión de USD 4,25 millones, y 2.728 computadoras portátiles a docentes. También se instaló conectividad satelital en 1.000 instituciones educativas.



