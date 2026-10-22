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Gestión de Riesgos registra 11 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias

Guayas y Los Ríos concentran la mayor cantidad de eventos adversos por lluvias que permanecen abiertos.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fenómeno de El Niño

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que 11 cuerpos hídricos estaban desbordados en Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, Los Ríos y Esmeraldas, con corte a las 07h00 de este jueves 22 de octubre.


En Esmeraldas constan los ríos Naranjito, en Rioverde, y Sucio, Muisne y Canuto, en el cantón Muisne. En Guayas figuran el río Balao, el estero Lagarto, en Palestina, y el río Tenguel, en Guayaquil.


En El Oro se registran los desbordamientos de los ríos Pagua y Chaguana, en El Guabo. El listado también incluye la quebrada Ortega Alto, en Yacuambi, Zamora Chinchipe, y el estero San Vicente, en Quinsaloma, Los Ríos.


En un balance distinto, con corte a las 23h30 del 21 de octubre, la entidad contabilizó 147 eventos adversos abiertos por lluvias en el país, correspondientes al período iniciado el 29 de agosto. Guayas encabeza el registro con 25, seguida de Los Ríos con 22 y Esmeraldas con 15.


Entre los eventos identificados como de mayor impacto constan inundaciones en Tendales, El Guabo; Loma de Franco, Pasaje; Balao; Tenguel, Guayaquil; y Palestina. También se incluyen inundaciones en Febres Cordero y Pimocha, en Babahoyo; Vinces; y Lascano, en Paján, además de un vendaval en Ricaurte, cantón Urdaneta.


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