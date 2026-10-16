Volver a la portada
Actualidad

Funcionario detenido en operativo por presunta venta de puestos en el Ministerio de Educación denuncia daño a su honra tras quedar libre

Pablo Félix negó su participación en los hechos. Su defensa evaluará acciones administrativas y judiciales por su detención y exposición pública.

Redacción de Ecuadorinmediato
Min educación

Pablo Benjamín Félix Olmedo cuestionó su detención durante el operativo del martes 13 de octubre en el Ministerio de Educación. Afirmó que recuperó su libertad esa misma tarde, después de rendir versión ante la Fiscalía, y denunció afectaciones personales y familiares por las imágenes difundidas.


Félix aseguró que, mientras era trasladado esposado, escuchó a un policía decir: “Él no tiene nada que ver, nos equivocamos”. El servidor, quien dijo llevar 15 años en la institución sin sanciones en su hoja de vida, pidió que se esclarezca lo ocurrido. “Quiero que se haga justicia y que se limpie mi buen nombre”, expresó.


Su abogado, Luis Aníbal Valladares, sostuvo que no encontró elementos que vinculen a su defendido con los hechos tras revisar el expediente. Añadió que entregarán cuentas, celulares y equipos que requieran los investigadores y que, una vez agotada esa revisión, analizarán acciones por daño moral y daños y perjuicios.

Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial
·

‼️#URGENTE Pablo Benjamín Félix Olmedo, detenido durante un operativo en el Ministerio de Educación por supuesta venta de cargos, denunció que fue aprehendido por error. Afirmó que tras dar su versión en Fiscalía recuperó la libertad al no hallarse pruebas en su contra. Su Show more

Watch on X
Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE El ministro del Interior, John Reimberg, y la ministra de Educación, Gilda Alcívar, informaron que se investiga a tres funcionarios del Ministerio de Educación tras tres allanamientos en Quito. Reimberg detalló que se investiga una red de venta y cobro de puestos en

Watch on X
Reply
Read more on X

El procedimiento incluyó tres allanamientos: uno en la dependencia pública y dos en viviendas de funcionarios. El ministro del Interior, John Reimberg, informó entonces que se investigaban presuntos cobros de entre USD 1.500 y USD 5.000 para obtener puestos en instituciones educativas.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Ocho de cada diez empresas de alimentos y bebidas registran pérdidas o paralización de su producción, afirma ANFABActualidad
16 oct 2026

Ocho de cada diez empresas de alimentos y bebidas registran pérdidas o paralización de su producción, afirma ANFAB

Carla Muirragui, presidenta ejecutiva del gremio, pidió conocer los cortes eléctricos con 48 a 72 horas de anticipación y aplicar horarios ajustados a cada industria.

Leer más
Colombia reanuda la venta de energía a EcuadorActualidad
16 oct 2026

Colombia reanuda la venta de energía a Ecuador

El suministro comercial permanecía suspendido desde el 7 de septiembre, cuando el país vecino priorizó su demanda interna.

Leer más
Dirigentes del taxismo de Quito rechazan acuerdos con plataformas y anuncian pronunciamientoActualidad
16 oct 2026

Dirigentes del taxismo de Quito rechazan acuerdos con plataformas y anuncian pronunciamiento

Las organizaciones convocaron a sus representantes para el lunes 19 de octubre, a las 06h00, en las avenidas De los Shyris y Portugal.

Leer más