Funcionario detenido en operativo por presunta venta de puestos en el Ministerio de Educación denuncia daño a su honra tras quedar libre

Pablo Benjamín Félix Olmedo cuestionó su detención durante el operativo del martes 13 de octubre en el Ministerio de Educación. Afirmó que recuperó su libertad esa misma tarde, después de rendir versión ante la Fiscalía, y denunció afectaciones personales y familiares por las imágenes difundidas.





Félix aseguró que, mientras era trasladado esposado, escuchó a un policía decir: “Él no tiene nada que ver, nos equivocamos”. El servidor, quien dijo llevar 15 años en la institución sin sanciones en su hoja de vida, pidió que se esclarezca lo ocurrido. “Quiero que se haga justicia y que se limpie mi buen nombre”, expresó.





Su abogado, Luis Aníbal Valladares, sostuvo que no encontró elementos que vinculen a su defendido con los hechos tras revisar el expediente. Añadió que entregarán cuentas, celulares y equipos que requieran los investigadores y que, una vez agotada esa revisión, analizarán acciones por daño moral y daños y perjuicios.

El procedimiento incluyó tres allanamientos: uno en la dependencia pública y dos en viviendas de funcionarios. El ministro del Interior, John Reimberg, informó entonces que se investigaban presuntos cobros de entre USD 1.500 y USD 5.000 para obtener puestos en instituciones educativas.