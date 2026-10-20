Fiscalía afirma que una filtración permitió al juez Renán Andrade eludir su detención

La Fiscalía General del Estado confirmó que el allanamiento a la vivienda del juez Renán Andrade Castillo, realizado la madrugada de este martes 20 de octubre, forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La jueza Mabel Tapia Rosero autorizó la diligencia mediante un acto urgente solicitado por la Fiscalía.





El fiscal provincial de Pichincha, Darwin Jaramillo, afirmó que una filtración permitió a Andrade eludir su detención. Explicó que el operativo buscaba recabar elementos de convicción y detener al magistrado para formularle cargos. Los agentes llegaron aproximadamente a las 02:00 y, tras revisar las cámaras de seguridad del conjunto residencial, verificaron que el juez había salido diez minutos antes de que se emitiera la orden de detención, aseguró.





Andrade confirmó el allanamiento en un comunicado y expresó su disposición a colaborar con cualquier investigación, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.





El magistrado sostuvo que no le sorprendería que el procedimiento se convierta en un “espectáculo mediático”, después de haber acudido a la Corte Constitucional para cuestionar decisiones del Consejo de la Judicatura sobre las unidades especializadas en corrupción y crimen organizado.





“Cuestionar decisiones institucionales no significa defender la corrupción. La independencia judicial no puede estar condicionada al silencio ni a la obediencia”, afirmó.





Andrade también cuestionó que discrepar de decisiones institucionales pueda interpretarse como una vinculación con estructuras delictivas. Expresó su confianza en que los hechos se esclarezcan con objetividad, transparencia y apego a la ley.





El juez integró la primera promoción de magistrados de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. Durante su trayectoria conoció causas como Encuentro y Triple A.





El pasado 7 de septiembre, la Judicatura aprobó la Resolución 187-2026, que suprimió la unidad especializada y dispuso la reubicación de sus jueces. Andrade y la jueza Karol Zambrano presentaron el 21 de septiembre una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional para cuestionar esa decisión.

La Judicatura justificó la reorganización en la necesidad de equilibrar la carga procesal entre despachos.