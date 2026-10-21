Fiscalía allana oficinas del Municipio de Quito por una investigación de presunto peculado

La Fiscalía General del Estado y la Policía ejecutaron este miércoles 21 de octubre de 2026 allanamientos en oficinas del Municipio de Quito, dentro de una investigación por presunto peculado.





La institución precisó que las diligencias buscan recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por un monto superior a USD 4 millones.





El anuncio inicial comprendía tres allanamientos en dependencias municipales, un consorcio ubicado en el cantón Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.





En una actualización difundida a las 13:22, la Fiscalía confirmó que también intervenía las oficinas de la Gerencia General de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), así como las áreas de Secretaría General y Gestión Documental (Archivo).





Las publicaciones oficiales no identificaron las obras investigadas, los consorcios adjudicatarios ni las personas bajo investigación. Tampoco anunciaron detenciones.





Alianza Ciudadana expresó su respaldo al alcalde Pabel Muñoz y rechazó que el operativo se utilice para impedir su participación en las elecciones. En un comunicado, sostuvo que existe un hostigamiento judicial y administrativo contra el funcionario. También afirmó que toda denuncia debe investigarse a fondo y con respeto al debido proceso, pero cuestionó que la justicia sea utilizada para resolver una contienda electoral.



