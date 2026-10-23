Fiscalía allana el Hospital Docente de Ambato por presuntos cobros de hasta USD 7.000 por empleos

La Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos este viernes 23 de octubre de 2026 en el Hospital General Docente de Ambato, en Tungurahua, y en dos domicilios. El operativo Código Blanco busca recabar indicios sobre supuestos pagos exigidos a cambio de otorgar puestos de trabajo sin cumplir los procesos de selección.





Reimberg afirmó que la denuncia ingresó por la línea 1800-DELITO y apuntaba al gerente del hospital y a una exdirectora, quien actualmente trabaja como médica tratante. Ambos habrían solicitado entre USD 3.000 y USD 7.000 a aspirantes interesados en obtener empleos en la institución.





Las intervenciones incluyeron las oficinas de Gerencia General y Talento Humano. Las autoridades incautaron USD 4.000 en efectivo, cuatro celulares, tres computadoras portátiles y documentación relacionada con hojas de vida y procesos de contratación.





La Fiscalía informó que realizó registros personales a dos funcionarios. Hasta las 08:44, las autoridades no habían comunicado detenciones ni revelado las identidades de los investigados.