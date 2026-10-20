Fiorella Ycaza acusa al Gobierno de usar el nombre de Aquiles Alvarez como «cortina de humo»

Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, y candidata a la alcaldía de Guayaquil, acusó al Gobierno de utilizar los procesos judiciales y la situación carcelaria del funcionario para desviar la atención de los problemas energéticos y de salud del país.





«Usan el nombre de Aquiles, tratan de sacar más casos o hacer énfasis en casos que están mal armados (…) simplemente para hacer cortina de humo y poder esconder las cosas que están pasando en el país», declaró en una entrevista en Ecuador en Directo.





Sus cuestionamientos apuntaron al ministro del Interior, John Reimberg, por sus referencias a personas que «se creen alcaldes» y a una supuesta huelga de hambre. «Aquiles no se cree, Aquiles es el alcalde de Guayaquil porque fue electo en las urnas», respondió.





Ycaza rechazó que su esposo haya dejado de comer voluntariamente y recordó que fue operado de la vesícula. También denunció que permanece incomunicado, recibe porciones reducidas de alimentos y que le retiraron su Biblia. Pidió al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) devolverle ese libro y garantizar sus derechos.





La candidata relacionó esas declaraciones oficiales con las interrupciones eléctricas. Cuestionó que el Gobierno hubiera descartado apagones y reclamó información que permita a las familias y los negocios prepararse frente a las desconexiones.





Sobre los procesos contra Alvarez, sostuvo que existen presiones sobre los jueces y cuestionó la falta de un pronunciamiento del Consejo de la Judicatura frente a un audio que, a su criterio, evidencia esas interferencias. Añadió que trabaja con sus abogados para llevar sus reclamos a instancias internacionales y exigir un juicio justo.





En cuanto a su candidatura, planteó ampliar la atención a víctimas de violencia, las guarderías municipales, las becas y los talleres de capacitación en los barrios. También propuso extender el acceso al agua potable y reforzar la videovigilancia y el patrullaje municipal.





Pese a sus críticas, afirmó que está dispuesta a coordinar con el Ejecutivo. «Yo estoy dispuesta a trabajar con el Gobierno (…) y con el que venga también», expresó, al sostener que las disputas políticas y las trabas a las contrataciones terminan afectando a los ciudadanos.