Fernando del Rincón cuestiona al Gobierno por intervenir en el caso de Luisa González: «¿Dónde está la separación de poderes?»

Fernando del Rincón cuestionó al Gobierno ecuatoriano por difundir un video que explica el presunto entramado de lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña de Luisa González. El periodista afirmó que encontró la publicación en la cuenta de José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.





«¿Es esto competencia de un gobierno? ¿Dónde está la separación de poderes?», preguntó al criticar que el Ejecutivo presentara una explicación detallada sobre una investigación en curso.





Del Rincón sostuvo que corresponde a la Fiscalía investigar el caso y presentar los elementos de prueba ante la justicia. También cuestionó quién realizó la investigación y por qué el Gobierno difundió esa explicación.





«¿Quién hizo la investigación, entonces? ¿El Gobierno o la Fiscalía? Y si fue la Fiscalía, ¿por qué la Fiscalía no salió a hacer esto que ustedes hacen?», planteó.





El periodista afirmó que, si el Gobierno realizó una investigación paralela, el presidente Daniel Noboa debe dar explicaciones. Además, dirigió sus críticas al mandatario y a Neira por la publicación.





«Lo que menos está demostrando esto que ustedes publican a nombre del Gobierno ecuatoriano es imparcialidad», expresó.





Del Rincón también preguntó por qué no se han difundido videos similares sobre casos que involucren a integrantes del Gobierno o de ADN. «¿Por qué se hace solo con la oposición?», cuestionó.





El periodista ofreció su espacio a Noboa y Neira para que expliquen la intención del video. Sobre González, sostuvo que su responsabilidad debe determinarse mediante un proceso transparente y con elementos de prueba.

«Y eso no le compete a nadie más que a la rama judicial», dijo.





González fue detenida la madrugada del 22 de octubre en Manabí. El 23 de octubre, un juez dictó prisión preventiva contra ella, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto.





La Fiscalía investiga el origen de aproximadamente USD 500.000 que se habrían canalizado mediante personas jurídicas para financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023, sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes.



