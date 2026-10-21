FAPUC denuncia hostigamiento contra dirigentes docentes y anuncia que acudirá a la OIT

La FAPUC, organización gremial de docentes de la Universidad Central del Ecuador, denunció actos de amedrentamiento y acoso académico contra integrantes de su directorio y sus comisiones. El gremio anunció que acudirá al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).









El comunicado expone el caso de su vicepresidente, Santiago Machuca Lozano, docente de Jurisprudencia. La organización afirmó que recibió una comunicación en la que se le exhorta a abstenerse de opinar y mantenerse al margen de una situación que afecta a varios profesores.









La FAPUC vinculó esa actuación con la postura crítica de Machuca frente a las autoridades de la facultad y su respaldo a otros docentes. Aclaró que su vicepresidente ejerce representación gremial y no actúa como abogado particular de sus compañeros.









El pronunciamiento también menciona a Ángel Orna, docente de Filosofía y coordinador de la Comisión de Defensa Jurídica del gremio, quien enfrenta un proceso judicial relacionado con una denuncia por violencia de género. La organización sostiene que esa denuncia está siendo instrumentalizada para limitar su labor de representación.









La FAPUC considera que ambos casos constituyen represalias por la defensa de los intereses docentes. Por ello, anunció que denunciará ante la OIT las afectaciones que atribuye al fuero y la libertad gremial.









«La autoridad es temporal; los derechos y la dignidad de los y las docentes, no», concluye el comunicado.



