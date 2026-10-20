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Exportaciones no petroleras de Ecuador alcanzaron USD 20.151 millones entre enero y agosto de 2026

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo informó un crecimiento del 5,2 % en valor y del 6,7 % en volumen frente al mismo periodo de 2025.

Redacción de Ecuadorinmediato
exportaciones no petroleras

Las exportaciones no petroleras de Ecuador sumaron USD 20.151 millones entre enero y agosto de 2026, un aumento del 5,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.


El volumen exportado alcanzó 9,68 millones de toneladas métricas, un incremento del 6,7 %. La cartera de Estado, que citó datos del Banco Central del Ecuador, afirmó que ambos resultados son los más altos para el periodo enero-agosto dentro de la serie 2017-2026.


Uno de los rubros con mayor crecimiento fue el de alimentos para animales, cuyas exportaciones llegaron a USD 87,8 millones, un aumento del 94,2 %. Los envíos pasaron de 26.600 a 57.400 toneladas.


Perú fue el principal destino de ese producto, con compras por USD 33,5 millones, seguido por Estados Unidos, con USD 23,4 millones, y Panamá, con USD 14,4 millones. Los tres mercados concentraron el 81,2 % del valor exportado de alimentos para animales.


Otros productos también registraron aumentos. Las exportaciones de extractos y aceites vegetales alcanzaron USD 268,1 millones, un crecimiento del 70,4 %; las de café industrializado llegaron a USD 98,6 millones, un incremento del 25,7 %.


Los jugos y conservas de frutas sumaron USD 94,6 millones, un aumento del 29,5 %, mientras que las exportaciones de piñas alcanzaron USD 68,6 millones, un crecimiento del 32 %.


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