El Niño continúa fortaleciéndose y se acerca a su máxima intensidad hacia finales de 2026

El fenómeno de El Niño permanece activo y en fortalecimiento, con un calentamiento excepcionalmente intenso frente a Ecuador y una importante reserva de calor en profundidad, informó Erfen Ecuador en su resumen técnico del 22 de octubre de 2026.





El reporte registra anomalías de temperatura de hasta 5,2 °C por encima de lo normal en la región Niño 1+2, próxima a Ecuador y Perú. Entre Galápagos y el continente se observaron aguas de entre 23 y 24 °C alrededor de los 100 metros de profundidad.





La reserva de calor favorece la persistencia del calentamiento y limita el aporte de aguas frías y nutrientes. El mar cálido y el ingreso de humedad desde el norte también favorecen una respuesta atmosférica activa en el Litoral.

Erfen indicó que se han registrado lluvias excepcionales en buena parte de la Costa. En Milagro, la precipitación alcanzó 195,9 milímetros frente a un valor normal de 4,2 milímetros. En contraste, existen déficits de lluvia en sectores de la Sierra y la Amazonía.





El balance incluido en el reporte contabiliza 335 eventos por lluvias y unas 6.090 personas impactadas a escala nacional durante octubre.





En el mar, la limitada disponibilidad de nutrientes ha reducido la productividad y la disponibilidad de macarela y merluza. También se registran mayores capturas de pinchagua, con alta presencia de juveniles, mientras el camarón pomada mantiene rendimientos favorables.





El informe ubica el periodo previsto de máxima intensidad hacia finales de 2026. Las condiciones oceánicas cálidas podrían persistir varios meses después de ese máximo y, conforme avance la estación lluviosa, podrían intensificarse las precipitaciones y crecidas en el Litoral.





Erfen planteó reforzar desde ahora la preparación ante posibles crecidas e inundaciones.