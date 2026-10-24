Volver a la portada
Actualidad

El Niño continúa fortaleciéndose y se acerca a su máxima intensidad hacia finales de 2026

El reporte de Erfen prevé que las lluvias y crecidas podrían intensificarse en el Litoral conforme avance la estación lluviosa.

Redacción de Ecuadorinmediato
Inundaciones

El fenómeno de El Niño permanece activo y en fortalecimiento, con un calentamiento excepcionalmente intenso frente a Ecuador y una importante reserva de calor en profundidad, informó Erfen Ecuador en su resumen técnico del 22 de octubre de 2026.


El reporte registra anomalías de temperatura de hasta 5,2 °C por encima de lo normal en la región Niño 1+2, próxima a Ecuador y Perú. Entre Galápagos y el continente se observaron aguas de entre 23 y 24 °C alrededor de los 100 metros de profundidad.


La reserva de calor favorece la persistencia del calentamiento y limita el aporte de aguas frías y nutrientes. El mar cálido y el ingreso de humedad desde el norte también favorecen una respuesta atmosférica activa en el Litoral.

Erfen indicó que se han registrado lluvias excepcionales en buena parte de la Costa. En Milagro, la precipitación alcanzó 195,9 milímetros frente a un valor normal de 4,2 milímetros. En contraste, existen déficits de lluvia en sectores de la Sierra y la Amazonía.


El balance incluido en el reporte contabiliza 335 eventos por lluvias y unas 6.090 personas impactadas a escala nacional durante octubre.


En el mar, la limitada disponibilidad de nutrientes ha reducido la productividad y la disponibilidad de macarela y merluza. También se registran mayores capturas de pinchagua, con alta presencia de juveniles, mientras el camarón pomada mantiene rendimientos favorables.


El informe ubica el periodo previsto de máxima intensidad hacia finales de 2026. Las condiciones oceánicas cálidas podrían persistir varios meses después de ese máximo y, conforme avance la estación lluviosa, podrían intensificarse las precipitaciones y crecidas en el Litoral.


Erfen planteó reforzar desde ahora la preparación ante posibles crecidas e inundaciones.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Diego Guarderas denuncia irregularidades en el proceso contra Luisa González y cuestiona la prisión preventivaActualidad
24 oct 2026

Diego Guarderas denuncia irregularidades en el proceso contra Luisa González y cuestiona la prisión preventiva

El defensor de la excandidata criticó los elementos utilizados por la Fiscalía, alegó falta de competencia de los jueces y denunció que no recibía información sobre su traslado.

Leer más
Fernando del Rincón cuestiona al Gobierno por intervenir en el caso de Luisa González: «¿Dónde está la separación de poderes?»Actualidad
24 oct 2026

Fernando del Rincón cuestiona al Gobierno por intervenir en el caso de Luisa González: «¿Dónde está la separación de poderes?»

El periodista criticó un video difundido por José Julio Neira y sostuvo que corresponde a la Fiscalía explicar y sustentar la investigación ante la justicia.

Leer más
982 aspirantes a jueces temporales rendirán la evaluación este sábado en la ESPEActualidad
24 oct 2026

982 aspirantes a jueces temporales rendirán la evaluación este sábado en la ESPE

La prueba tendrá 100 preguntas y durará 60 minutos. Los postulantes conocerán sus calificaciones al finalizar.

Leer más