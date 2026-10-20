Ecuador registra siete cuerpos de agua desbordados y prevé lluvias intensas hasta el 22 de octubre

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que siete cuerpos de agua permanecían desbordados a las 07:00 de este 20 de octubre en tres provincias del país.





En Santo Domingo de los Tsáchilas, el río Cristal se desbordó en Valle Hermoso. En Guayas, la entidad identificó desbordamientos de los ríos Balao, Tenguel y Vinces, además del estero Lagarto, en los cantones Balao, Guayaquil, Salitre y Palestina.





En El Oro, los ríos Pagua y Chaguana estaban desbordados en sectores de Río Bonito y Tendales, en el cantón El Guabo.





El Inamhi informó que las lluvias y tormentas continuarán hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre. Los periodos de mayor intensidad están previstos para la tarde de este martes y la madrugada del miércoles 21, así como para la tarde y noche del jueves.





Las precipitaciones más intensas se esperan en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro y el interior de Manabí. En la Sierra, se concentrarán en zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.





El pronóstico contempla posibles acumulaciones de agua en viviendas, negocios y vías, además de crecidas de ríos, deslizamientos, descargas eléctricas y ráfagas de viento.





Gestión de Riesgos contabilizó 160 eventos adversos abiertos por lluvias en 18 provincias, con corte a las 22:00 del 19 de octubre. Esmeraldas y Guayas concentran la mayor cantidad, seguidas por Los Ríos y Bolívar.





El Inocar también informó que entre el 20 y el 21 de octubre se espera un estado de mar entre moderado y agitado en la costa continental, y agitado en Galápagos. Para el 22 se prevé mar moderado en ambas zonas. La institución recomendó extremar precauciones por olas que podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.