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Ecuador registra 141 eventos adversos abiertos por lluvias en 17 provincias

Esmeraldas concentra la mayor cantidad de casos. El monitoreo del domingo también identificó lluvias fuertes en Bolívar, Los Ríos y El Oro.

Redacción de Ecuadorinmediato
Inundaciones

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que Ecuador mantiene 141 eventos adversos abiertos por lluvias en 17 provincias. El balance abarca desde el 29 de agosto hasta el 18 de octubre de 2026, con corte a las 22:00.


Esmeraldas concentra la mayor cantidad de eventos, seguida de Los Ríos, Bolívar y Guayas. El registro también incluye a provincias de la Sierra y la Amazonía.


Los reportes de mayor impacto, con corte al 16 de octubre, identifican inundaciones en Anchayacu, San Francisco de Onzole y Santo Domingo de Onzole, en el cantón Eloy Alfaro; en islas del cantón Esmeraldas; y en sectores de San Gregorio, en Muisne.


El listado incluye además a Malimpia, Rosa Zárate y Cube, en Quinindé; Balao, en Guayas; y Pimocha, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.


El monitoreo de las 21:00 del domingo 18 de octubre registró lluvias fuertes en Chillanes, Chimbo, San Miguel y Guaranda, en Bolívar; en Los Ángeles, cantón Buena Fe, en Los Ríos; y en Pasaje, en El Oro.


Las precipitaciones moderadas se concentraron en Las Naves, Caluma y Echeandía, en Bolívar; Quinindé, en Esmeraldas; Sigchos, en Cotopaxi; y Mera, en Pastaza.

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