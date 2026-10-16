Dirigentes del taxismo de Quito rechazan acuerdos con plataformas y anuncian pronunciamiento

Dirigentes del taxismo convencional y ejecutivo de Quito rechazaron los acuerdos con plataformas digitales que operan con vehículos particulares y anunciaron un pronunciamiento público para el lunes 19 de octubre. El comunicado, fechado el 15 de octubre, está firmado por representantes de varias organizaciones de Pichincha.





Los firmantes afirman que representan a cerca de 30.000 conductores de operadoras legalmente constituidas. Cuestionan que se trabaje con empresas que, a su criterio, han precarizado el servicio y afectado a quienes cuentan con títulos habilitantes y pagan

impuestos.

El pronunciamiento se produce después de que Uber y la Unión de Taxis de Pichincha anunciaran, el 13 de octubre, una alianza para incorporar taxis amarillos a la aplicación mediante la modalidad Uber Taxi.





El acuerdo contempla jornadas de registro del 14 al 16 de octubre y una meta inicial de 1.000 conductores inscritos. Los pasajeros podrán consultar un precio estimado en la aplicación, pero el cobro final corresponderá al valor del taxímetro.





En su comunicado, las organizaciones rechazaron cualquier convenio que consideren contrario al sistema de taxis convencional y ejecutivo. También declararon personas no gratas a quienes suscriban acuerdos con empresas que trabajen con vehículos particulares, aunque no identificaron nombres.





Los dirigentes exigieron controles y operativos permanentes contra el transporte que consideran informal. Además, pidieron al Gobierno expedir el reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.





La convocatoria del lunes será en las avenidas De los Shyris y Portugal, en el norte de Quito. El documento anuncia un pronunciamiento ante la ciudadanía, sin precisar una paralización del servicio ni cierres viales.



