Desconexiones eléctricas industriales finalizarán el 1 de noviembre

Las industrias de las categorías AV1 y AV2 dejarán de cumplir las desconexiones eléctricas de 72 horas a partir del 1 de noviembre, anunció el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira.





El funcionario afirmó que el Gobierno trabaja para aumentar el abastecimiento de energía y permitir que la producción opere al 100 % desde esa fecha.





Neira también adelantó que las medidas de alivio financiero serán comunicadas en las próximas semanas. No precisó sus mecanismos, montos ni beneficiarios.



