Desconexiones eléctricas industriales finalizarán el 1 de noviembre
El Gobierno también prepara un paquete de alivio financiero para fortalecer la producción nacional y el empleo.
Las industrias de las categorías AV1 y AV2 dejarán de cumplir las desconexiones eléctricas de 72 horas a partir del 1 de noviembre, anunció el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira.
El funcionario afirmó que el Gobierno trabaja para aumentar el abastecimiento de energía y permitir que la producción opere al 100 % desde esa fecha.
Neira también adelantó que las medidas de alivio financiero serán comunicadas en las próximas semanas. No precisó sus mecanismos, montos ni beneficiarios.