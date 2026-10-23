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Desconexiones eléctricas industriales finalizarán el 1 de noviembre

El Gobierno también prepara un paquete de alivio financiero para fortalecer la producción nacional y el empleo.

Redacción de Ecuadorinmediato
Generación Eléctrica

Las industrias de las categorías AV1 y AV2 dejarán de cumplir las desconexiones eléctricas de 72 horas a partir del 1 de noviembre, anunció el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira.


El funcionario afirmó que el Gobierno trabaja para aumentar el abastecimiento de energía y permitir que la producción opere al 100 % desde esa fecha.


Neira también adelantó que las medidas de alivio financiero serán comunicadas en las próximas semanas. No precisó sus mecanismos, montos ni beneficiarios.


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