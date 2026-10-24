Daniella Camacho queda fuera del concurso para fiscal general; las apelaciones de Inés Romero siguen pendientes

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dejó en firme la descalificación de Daniella Camacho del concurso para fiscal general del Estado durante la sesión del viernes 23 de octubre de 2026. La jueza de la Corte Nacional de Justicia encabezaba la calificación de méritos con 48 sobre 50 puntos.









El Pleno aceptó la impugnación presentada por Patricio Rosero, que había sido rechazada por la Comisión Ciudadana de Selección. También negó la apelación de Camacho contra otra resolución que ya disponía su exclusión. Ambas decisiones obtuvieron cinco votos.









Camacho cuestionó el resultado y sostuvo que fue excluida por haberse excusado de intervenir en un proceso judicial. «Me excluyeron por presentar excusa. Es decir, por cumplir la ley», expresó.









El CPCCS resolvió 19 de las 25 apelaciones presentadas y ratificó la descalificación de 16 aspirantes. Otros cuatro quedaron fuera porque no apelaron o ingresaron sus recursos fuera del plazo. Entre los excluidos también está el exjuez nacional Walter Macías.









Los seis recursos vinculados con Inés Maritza Romero quedaron pendientes por las recusaciones contra Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto. La postulante obtuvo 47,25 sobre 50 puntos en méritos, la segunda calificación más alta. El tratamiento de sus apelaciones quedó suspendido hasta resolver esos pedidos.









Los cinco postulantes que continúan en el concurso sin depender de estas apelaciones son Carlos Alarcón Argudo, Andrea Cazar Villacís, Patricio Haro Aldean, Juan Guaño Costales y Mario Fonseca Vallejo.



