Daniel Noboa viajará a Perú el 20 de octubre para participar en el Gabinete Binacional

El presidente Daniel Noboa viajará este martes 20 de octubre a Lima para participar en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. El mandatario suscribió este lunes el Decreto Ejecutivo 523, que declara en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará.





La agenda contempla cooperación en seguridad, comercio, integración y desarrollo fronterizo. Será el primer gabinete binacional de Noboa con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, desde que ella asumió el cargo.





El decreto no identifica a los funcionarios que integrarán la delegación ni precisa cuántos viajarán. Cada institución designará a sus representantes en función de sus competencias y de los objetivos de la agenda presidencial.









La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete notificará a las entidades que conformarán las comitivas oficial y de apoyo. Los viáticos, pasajes y demás gastos serán cubiertos con los presupuestos de las respectivas instituciones.









El documento también dispone comunicar el viaje a la Asamblea Nacional. Aunque fija el desplazamiento para el 20 de octubre, no detalla una fecha de retorno.



