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Daniel Noboa viajará a Perú el 20 de octubre para participar en el Gabinete Binacional

El Decreto Ejecutivo 523 establece la comisión de servicios de la delegación oficial y el financiamiento de sus gastos.

Redacción de Ecuadorinmediato
Noboa

El presidente Daniel Noboa viajará este martes 20 de octubre a Lima para participar en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. El mandatario suscribió este lunes el Decreto Ejecutivo 523, que declara en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará.


La agenda contempla cooperación en seguridad, comercio, integración y desarrollo fronterizo. Será el primer gabinete binacional de Noboa con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, desde que ella asumió el cargo.


El decreto no identifica a los funcionarios que integrarán la delegación ni precisa cuántos viajarán. Cada institución designará a sus representantes en función de sus competencias y de los objetivos de la agenda presidencial.



La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete notificará a las entidades que conformarán las comitivas oficial y de apoyo. Los viáticos, pasajes y demás gastos serán cubiertos con los presupuestos de las respectivas instituciones.



El documento también dispone comunicar el viaje a la Asamblea Nacional. Aunque fija el desplazamiento para el 20 de octubre, no detalla una fecha de retorno.


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