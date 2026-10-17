Corte Constitucional determina que acuerdo comercial con Estados Unidos requiere aprobación de la Asamblea

La Corte Constitucional dictaminó que el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Ecuador y Estados Unidos necesita la aprobación de la Asamblea Nacional antes de su ratificación. La decisión fue difundida el viernes 16 de octubre y consta en el dictamen 1-26-TI/26.





El organismo identificó dos causales del artículo 419 de la Constitución: el compromiso de expedir, modificar o derogar leyes y la participación del país en acuerdos de integración y comercio. La resolución establece la necesidad del trámite legislativo; corresponde a la Asamblea decidir si aprueba el instrumento.





Entre las modificaciones legales identificadas constan cambios al Código Orgánico Integral Penal relacionados con investigaciones digitales mediante agentes encubiertos y la grabación no autorizada de películas en salas de cine. También se contemplan ajustes al Código de Ingenios sobre derechos de autor y derechos conexos.





La Corte aclaró que este pronunciamiento corresponde a la primera etapa del control constitucional. Todavía debe examinar el contenido del acuerdo para verificar su conformidad con la Constitución. Además, dispuso publicar el texto para que la ciudadanía pueda defender o impugnar su constitucionalidad durante un término de diez días.





El tratado fue firmado el 13 de marzo de 2026 en Washington. La Presidencia remitió el pedido de pronunciamiento a la Corte el 21 de abril, para determinar si era necesaria la aprobación legislativa previa a su ratificación.





El documento incluye compromisos sobre aranceles, reglas de origen, comercio digital, compras públicas, propiedad intelectual, derechos laborales y estándares ambientales. Las preferencias comerciales previstas dependerán de que se complete el proceso para su entrada en vigor.



