Concejales de Revolución Ciudadana y aliados piden respeto al debido proceso tras allanamientos en Quito

El bloque de concejales de Revolución Ciudadana y sus aliados en Quito pidió que las investigaciones en dependencias municipales se desarrollen con transparencia y respeto a las garantías constitucionales. El pronunciamiento se difundió tras los allanamientos ejecutados por la Fiscalía y la Policía el miércoles 21 de octubre.





En un comunicado, los firmantes expresaron preocupación por cualquier circunstancia que pueda afectar la estabilidad institucional de la ciudad. “Nadie está por encima de la ley, pero tampoco nadie debe estar por encima de los derechos y las garantías constitucionales”, afirmaron.





Los concejales rechazaron cualquier intento de convertir los mecanismos de control y justicia en herramientas de persecución, presión o disputa política. También defendieron la autonomía municipal y aseguraron que no tolerarán actos de corrupción de funcionarios que actúen al margen de la ley.





El documento está suscrito por 13 concejales, quienes reclamaron investigaciones apegadas al debido proceso, sin falsas acusaciones ni narrativas mediáticas que puedan distorsionar los hechos.





Las diligencias del miércoles forman parte de una investigación por presunto peculado. La Fiscalía informó que buscaba indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por más de USD 4 millones. Las intervenciones incluyeron oficinas municipales y dependencias de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).





El concejal Michael Aulestia afirmó que el operativo responde a denuncias que presentó y aclaró que estas no incluyen al alcalde Pabel Muñoz, sino a funcionarios y proveedores. Por su parte, el Municipio aseguró que entregó la información solicitada y pidió que la investigación se sustente en pruebas.