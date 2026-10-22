Conaie pide transparencia y respeto al debido proceso tras la detención de Luisa González

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) afirmó que la detención de Luisa González plantea interrogantes sobre las garantías democráticas y el tratamiento de la oposición política. En un comunicado del 22 de octubre, pidió respuestas transparentes y apegadas a la Constitución.





El Consejo de Gobierno de la organización sostuvo que la justicia tiene la obligación de investigar cualquier presunto delito, pero debe hacerlo con independencia y respeto al debido proceso. Añadió que, cuando las diligencias involucran a figuras de oposición, sus fundamentos deben ser públicos.





La Conaie rechazó que las instituciones sean utilizadas para restringir la participación política. “Las garantías democráticas no pueden depender de quién esté en la mira ni de su posición frente al Gobierno”, expresó.





La organización también sostuvo que la independencia judicial y la participación de todas las voces son necesarias para la democracia. “Ninguna persona está por encima de la ley y ninguna institución debe estar por encima de la Constitución”, concluyó.





La Fiscalía investiga en el caso Laberinto el presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de publicidad de la campaña presidencial de 2023. La institución sostiene que se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000 sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes. Luisa González fue detenida durante la madrugada de este 22 de octubre con fines de formulación de cargos.