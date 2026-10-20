Comisión selecciona a los docentes que elaborarán las pruebas para renovar parcialmente el CNE

La Comisión Ciudadana de Selección conformó este 19 de octubre, mediante sorteo público, el equipo de catedráticos que elaborará las evaluaciones para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). El procedimiento contó con la presencia de un notario y de la veeduría ciudadana.





El equipo está integrado por siete docentes principales y siete suplentes. Los académicos prepararán un banco de 420 preguntas y los casos prácticos para evaluar a los 162 postulantes del concurso de oposición y méritos.





Las evaluaciones abarcarán Ciencias Políticas, Derecho Administrativo, Derecho Electoral, Derechos Humanos y Manejo de Datos Estadísticos e Informáticos. Cada catedrático principal deberá elaborar 60 preguntas de opción múltiple.





Los docentes tendrán cinco días para preparar el cuestionario de forma presencial en las antiguas oficinas del CPCCS, en el sector de Santa Prisca, en Quito. No podrán ingresar celulares, computadoras personales, memorias ni otros dispositivos capaces de almacenar o transferir información. Utilizarán únicamente los equipos proporcionados por la institución.





El cronograma contempla la prueba escrita para el 16 de noviembre y la evaluación práctica entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre. Las audiencias de impugnación ciudadana están previstas del 28 al 30 de diciembre.





El proceso permitirá elegir a dos vocales principales y dos suplentes. Los consejeros que serán reemplazados se determinarán mediante sorteo.





La renovación acumula retrasos por acciones judiciales y dificultades para conformar el equipo académico. La fase de oposición de 2025 tuvo que retrotraerse y la selección de nuevos catedráticos requirió cuatro convocatorias.





Con el calendario vigente, la designación se proyecta para enero de 2027, por lo que los actuales integrantes del CNE organizarán las elecciones seccionales del 29 de noviembre.



