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Comisión Nacional Anticorrupción cuestiona la confiabilidad de los organismos electorales

La organización denunció trabas a la participación electoral y llamó a ejercer el voto con responsabilidad en los comicios de noviembre.

Redacción de Ecuadorinmediato
CNE elecciones


La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) afirmó que los organismos electorales «no son confiables» y que las trabas a la participación electoral vulneran la democracia, en un pronunciamiento sobre la elección de autoridades seccionales y locales prevista para noviembre.



La organización sostuvo que la campaña está atravesada por objetivos contrarios al interés ciudadano. También cuestionó el uso del escándalo y la demagogia para evadir el debate de ideas y denunció que el pensamiento crítico es hostigado.



La CNA advirtió que, en el contexto de lo que calificó como una «inocultable crisis del sistema electoral», pueden infiltrarse grupos vinculados con prácticas de corrupción de distinta naturaleza y procedencia.



La Comisión llamó a la ciudadanía a evaluar estas circunstancias con rigor y a ejercer su derecho al voto «con absoluta responsabilidad».


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