Colombia reanuda la venta de energía a Ecuador

El presidente Daniel Noboa anunció este viernes 16 de octubre que Colombia reanudó el despacho de energía eléctrica hacia Ecuador. La decisión se produce en medio del estiaje y las restricciones de consumo aplicadas al sector industrial ecuatoriano.





Noboa agradeció al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, por el restablecimiento del suministro. “En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos”, expresó.





El flujo comercial de electricidad desde Colombia había caído a cero el 7 de septiembre. El país vecino dejó de programar exportaciones mediante las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo para priorizar su consumo interno ante el riesgo de desabastecimiento asociado al fenómeno de El Niño.





Durante la suspensión, la infraestructura de interconexión se mantuvo en funcionamiento por razones técnicas de estabilidad de la red, aunque sin transacciones comerciales programadas.





El anuncio presidencial del 16 de octubre no precisó el volumen de energía que recibirá Ecuador ni el precio de compra.



