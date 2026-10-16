Volver a la portada
Actualidad

Colombia reanuda la venta de energía a Ecuador

El suministro comercial permanecía suspendido desde el 7 de septiembre, cuando el país vecino priorizó su demanda interna.

Redacción de Ecuadorinmediato
Generación Eléctrica

El presidente Daniel Noboa anunció este viernes 16 de octubre que Colombia reanudó el despacho de energía eléctrica hacia Ecuador. La decisión se produce en medio del estiaje y las restricciones de consumo aplicadas al sector industrial ecuatoriano.


Noboa agradeció al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, por el restablecimiento del suministro. “En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos”, expresó.


El flujo comercial de electricidad desde Colombia había caído a cero el 7 de septiembre. El país vecino dejó de programar exportaciones mediante las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo para priorizar su consumo interno ante el riesgo de desabastecimiento asociado al fenómeno de El Niño.


Durante la suspensión, la infraestructura de interconexión se mantuvo en funcionamiento por razones técnicas de estabilidad de la red, aunque sin transacciones comerciales programadas.


El anuncio presidencial del 16 de octubre no precisó el volumen de energía que recibirá Ecuador ni el precio de compra.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Funcionario detenido en operativo por presunta venta de puestos en el Ministerio de Educación denuncia daño a su honra tras quedar libreActualidad
16 oct 2026

Funcionario detenido en operativo por presunta venta de puestos en el Ministerio de Educación denuncia daño a su honra tras quedar libre

Pablo Félix negó su participación en los hechos. Su defensa evaluará acciones administrativas y judiciales por su detención y exposición pública.

Leer más
Ocho de cada diez empresas de alimentos y bebidas registran pérdidas o paralización de su producción, afirma ANFABActualidad
16 oct 2026

Ocho de cada diez empresas de alimentos y bebidas registran pérdidas o paralización de su producción, afirma ANFAB

Carla Muirragui, presidenta ejecutiva del gremio, pidió conocer los cortes eléctricos con 48 a 72 horas de anticipación y aplicar horarios ajustados a cada industria.

Leer más
Dirigentes del taxismo de Quito rechazan acuerdos con plataformas y anuncian pronunciamientoActualidad
16 oct 2026

Dirigentes del taxismo de Quito rechazan acuerdos con plataformas y anuncian pronunciamiento

Las organizaciones convocaron a sus representantes para el lunes 19 de octubre, a las 06h00, en las avenidas De los Shyris y Portugal.

Leer más